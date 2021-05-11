حياة كريمة

بنجاح كبير، تواصل المؤسسات والجهات المعنية تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة لتلبية متطلبات الأسرة الإماراتية، وفي مقدمتها السكن الملائم وفق أفضل المعايير، بما يتوافق مع اشتراطات السلامة والاستدامة وتقاليدنا وأسلوبنا في الحياة، وأيضاً بما يعكس ويعبر عن هويتنا وتراثنا الأصيل.

ويمثل مشروع المغيرة السكني الذي تم تدشينه أمس في المرفأ إضافة نوعية جديدة، تسهم بالتأكيد في إسعاد المواطنين بخدمات سكنية متميزة تضمن لهم.. ليس فقط الاستقرار والأمان الأسري، بل أيضاً الترابط المجتمعي.

فهذه المجتمعات الإسكانية المتكاملة، التي توجه القيادة الرشيدة بالتوسع في تشييدها، توفر كل ما تحتاجه الأسرة المواطنة.. مساجد ومدارس ومتاجر ومرافق ترفيهية وشواطئ وحدائق، وسط بيئة مجتمعية محفزة على نمط حياة صحية تشجع على الرياضة.

بيئة مثالية تجسد رؤية القيادة الداعية إلى ضمان سبل العيش اللائق والكريم لكل مواطن، بمستويات عالية من الرفاهية في مختلف الجوانب الاجتماعية والعمرانية.

في مثل هذه المنظومة السكنية العصرية، التي تتيح للجميع أكبر قدر من الخصوصية، تنشأ أجيال جديدة في أسر سعيدة تنعم بالأمان والاستقرار، ترسخ في نفوس أبنائها مقوّمات وقيم ثقافتنا المحلية، وتتطلع إلى المستقبل لمواصلة مسيرة الإنجازات في ظل مجتمع قوي متماسك وقادر على العبور للخمسين الجديدة بثقة وتفاؤل.

"الاتحاد"