لا للعنف والكراهية

لا بدّ من إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة التوتر والاحتقان في القدس الشرقية المحتلة، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

موقف واضح ومباشر، أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها المدينة المقدسة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، ومشدداً على إدانة جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

دعوة الإمارات إلى التهدئة تأتي انطلاقاً من رسالتها الداعمة للأمن والاستقرار في أنحاء العالم، والأسس التي تساند كل الجهود المبذولة في هذا الإطار، لاسيما تجاه القضية الفلسطينية، ودور الأردن المحوري، ومواقفه التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين، والحفاظ على هويتها بموجب القانون الدولي، والوضع القائم التاريخي.

لا يولد العنف إلا العنف، ولا يمكن حل أيّ معضلة من خلال العنف والدماء، وإنما من خلال التهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. والإمارات من هذا المنطلق تساند أيّ تحركات تؤدي إلى وقف التصعيد، مع إدانتها بشدة اقتحام المسجد الأقصى، وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، وتأكيدها ضرورة تحمّل السلطات الإسرائيلية مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

"الاتحاد"