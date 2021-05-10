1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوع الحالي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال هذا الأسبوع أكثر من 1.5 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 467 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 216.09 مليون درهم و417 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 815.89 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.. وسجلت الرهون قيمة قدرها 508.02 مليون درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 76.21 مليون درهم و121 رهن فلل وشقق بقيمة 431.81 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة النهده الأولى بقيمة 140 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الثاني بقيمة 88 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 14.11 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 9 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليونين درهم.