اتحاد الكرة يختتم مشروع «حكام المستقبل»

دبي (الاتحاد)

اختتم اتحاد الكرة، فعاليات مشروع إعداد حكام المستقبل للموسم الرياضي 2020-2021 بمشاركة 16 حكماً، ضمن خطة لجنة الحكام لتطوير المنظومة التحكيمية بالارتقاء بالمستويين الفني والبدني للحكام الشباب المتميزين، وذلك بحضور محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم عضو لجنة الحكام، علي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمُقيّمين والمحاضرين.

ونقل محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام تحيات سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، وتمنياته لجميع الحكام الشباب الذين شاركوا في الدورة الحالية للمشروع بالتوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة، كما توجه بالشكر والتقدير للجنة الحكام السابقة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها منذ انطلاق المشروع في شهر أكتوبر الماضي.

وفي حديثه مع حكام المستقبل، قال: العمل في مجال التحكيم قرار صعب لا يتخذه إلا شخص يتسم بعدة صفات، أبرزها قوة الشخصية وحسن اتخاذ القرار والعدل في قراراته والقدرة على تخطي التحديات التي تواجهه، إلا أن هذه مميزات يسهل اكتسابها بالانضباط والالتزام والعمل الجاد واكتساب المزيد من الخبرات، وذلك ما وجدناه فيكم وأثبتموه بالنتائج المميزة التي حققتموها في كافة الاختبارات التحريرية والعملية خلال المشروع.

وأضاف: أنتم محظوظون بدعم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي وتوجيهاته المستمرة لتأسيس قاعدة تحكيمية على أسس علمية وأكاديمية، واهتمامه بعملية تطوير المنظومة التحكيمية وتوفيره لكل المقومات التي تحقق تلك الأهداف.

من جهته، هنأ علي الطريفي مدير إدارة الحكام، كافة الحكام المشاركين بعد اجتيازهم الاختبارات النهائية للمشروع، وأشاد بقدرتهم على شرح وتنفيذ قوانين اللعبة خلال المحاضرات النظرية لحالات الفيديو والمحاضرات العملية التي تضمنت إدارة مباريات على ملعب ذياب عوانة بالاستعانة بلاعبين. وفي الختام قام محمد عمر الشمري نائب رئيس اللجنة، وعبدالله كرم عضو لجنة الحكام، بتوزيع شهادات التخرج على الحكام.