تعزيز الاستقرار

الاستقرار الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز مستويات المعيشة، أهداف أساسية تعمل القيادة الحكيمة على ضمان تحققها من أجل تعزيز مساهمات أبناء الوطن في استمرار مسيرة التقدم والتنمية. في هذا الإطار، تأتي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض وإعفاءات، يستفيد منها 1656 مواطناً في إمارة أبوظبي بقيمة 2.21 مليار درهم.

تعكس الحزمة الكريمة من المنافع السكنية، بتزامنها مع عيد الفطر، حرص القيادة الحكيمة دوماً على مضاعفة فرحة وسعادة المواطنين بهذه الأيام المباركة.

بمثل هذه المنافع الأساسية التي حرصت عليها القيادة الرشيدة، تتهيأ للوطن كل أسباب الاستقرار الأسري، من خلال تطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، توفر كل الاحتياجات السكنية للأسرة الإماراتية، باعتبار السكن الملائم واللائق ضمانة أساسية لرخاء ورفاهية المجتمع بمختلف أفراده.

يسهم ذلك في تعزيز الجهود المكثفة التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة بتوجيهات القيادة الحكيمة للاستثمار في الإنسان، باعتباره اللبنة الأساسية للوطن، مما يضمن بناء مجتمع متماسك، يمكنه تحقيق طموحاتنا المستقبلية في التشييد والإبداع والابتكار، خلال مسيرة الخمسين المقبلة.