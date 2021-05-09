30 لاعباً في «القائمة الموسعة» لـ «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

يتابع الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة الهولندي مارفيك، عن قرب، جميع مباريات الجولة الأخيرة المقررة يوم الثلاثاء المقبل، وتشهد تتويج الفائز بدرع الدوري لموسم 2020-2021، الحائر بين الجزيرة المتصدر «54 نقطة»، بني ياس الوصيف «53 نقطة».

ويمنّي مارفيك النفس بتألق الدوليين في مواجهات الختام للموسم الاستثنائي الحالي، وذلك قبل اختيار أسماء قائمة المنتخب لمعسكر دبي من 15 مايو إلى 2 يونيو المقبل، قبل بدء مشوار «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ويترقب المدرب الهولندي، أداء جميع اللاعبين، خاصة الأسماء التي استقر عليها بصفة أساسية، وتمثل العمود الفقري للمنتخب، وأبرزها عناصر القوة الضاربة الهجومية، مثل ليما وتيجالي وخلفان مبارك وعلي صالح وخليل إبراهيم، بالإضافة إلى علي مبخوت وزايد العامري.

وأبدى الجهاز الفني قلقه نظراً لابتعاد معظم اللاعبين عن مستواهم المعهود، خاصة في الجانب الهجومي، بالمستوى المتوقع خلال الجولتين الماضيتين، باستثناء مبخوت، حيث لم يظهر باقي العناصر في قمة أدائهم، وهو ما يحتاج إلى عمل خلال التجمع المقبل، لرفع المستوى الفني وزيادة الانسجام والتفاهم في التشكيلة الأساسية.

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية التي يتم استدعائها للتجمع المقبل، والتي لن تقل عن 30 لاعباً، ويتم تقسيمهم إلى مرحلتين، ينضم في الأولى لاعبي الأندية التي أنهت الدوري، وحصلت على راحة لمدة 3 أيام، قبل أن يلتحق بالمعسكر لاعبو شباب الأهلي والنصر طرفا مباراة نهائي الكأس المقررة يوم 16 مايو.

ويعقد مارفيك اجتماعاً مع جهازه المعاون خلال الفترة المقبلة، لتحديد التصور النهائي حول القائمة النهائية قبل إعلانها خلال الساعات المقبلة.

ومن جانب آخر، ينتظر أن تكون مباراة الأردن الودية 24 مايو، بمثابة الاختبار الأخير، قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية التي تخوض مشوار التصفيات الآسيوية المشتركة، والذي ينطلق 3 يونيو المقبل، ويستمر إلى 15 من الشهر نفسه، وتعد التجربة في غاية، للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين لفكر وتكتيك الجهاز الفني الذي عمد إلى زيادة الجرعات الفنية في تجمع مارس الماضي.

ولا يتوقع أن تشهد قائمة المنتخب تغييرات كبيرة باللاعبين الذين اختارهم مارفيك في تجمع مارس الماضي، لأداء ودية الهند وقتها، حيث يفضل المدرب توفير الاستقرار الفني لـ «الأبيض»، وتثبيت التشكيل بصفة أساسية، من أجل زيادة الانسجام والتفاهم، وهما العنصران اللذان يعمل عليها مارفيك خلال المعسكر المرتقب في دبي.