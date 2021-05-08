لا للعنف والتحريض

من أجل السلام بذلت الإمارات جهوداً تاريخية مكثفة على كل الصعد، لضمان مستقبل أفضل للشعوب عبر نزع فتيل التوترات وتسوية الأزمات، وفق قواعد القانون الدولي. لذلك تستحق أحداث العنف في القدس الشرقية المحتلة واقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وطرد عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، الإدانة والاستنكار؛ لأنها تعوق وتهدد أي مساعٍ ممكنة للوصول إلى سلام عادل وشامل ينعم فيه الجميع باستقرار دائم.

والإصرار على تصعيد العنف والتحريض، ومنع الفلسطينيين من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، والمساس بالمقدسات الإسلامية أو بالهوية التاريخية للقدس المحتلة، سيفاقم الموقف أكثر. الأمر الذي يعطي المتطرفين الفرصة لتأجيج المشاعر ونشر خطابات الكراهية المتبادلة، مما قد يدفع بالمنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.

من ثم لابد من التزام ضبط النفس، وخفض التصعيد، وإنهاء الاعتداءات التي تزيد من حدة الاحتقان والتوتر. وتتحمل إسرائيل مسؤولية أساسية في الالتزام بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام وحماية دور العبادة الإسلامية والمسيحية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين، وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك أو تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومقدساتها.

في الوقت نفسه، يتعين على المجتمع الدولي التدخل لتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.

"الاتحاد"