دولة تفرض التطعيم على الموظفين

قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إن التطعيم ضد كوفيد 19- سيكون إلزامياً لجميع الموظفين للتواجد في أماكن عملهم في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس)، نقلاً عن وزارة الموارد البشرية، أن التطعيم سيكون «شرطاً إلزامياً» لموظفي القطاعين الخاص والعام للتواجد في أماكن عملهم. وقالت الوزارة إنها ستوضح قريباً إجراءات وموعد التنفيذ.

وتعيش جالية أجنبية كبيرة في السعودية الغنية بالنفط. أبلغت البلاد حتى الآن عن أكثر من 423 ألف حالة إصابة بالفيروس أسفرت عن 7032 حالة وفاة.