«كورونا» يؤجل تصفيات أفريقيا إلى «مونديال 2022»

برلين (د ب أ)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، تأجيل مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022 والتي كانت مقررا لها الشهر المقبل وذلك نتيجة لجائحة كورونا.

وذكر بيان «الفيفا»: يمكن التأكيد على أنه بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي «الكاف»، والأخذ في الاعتبار الاضطرابات الحالية بفعل جائحة كورونا، والحاجة لضمان توفير أفضل شروط لعب لكافة الفرق، تم الاتفاق على تأجيل التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباريات ضمن أجندة المباريات الدولية في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021 و مارس 2022

وتشارك جميع المنتخبات الأفريقية الـ54 التابعة لـ «الفيفا»، في تصفيات كأس العالم، ويتأهل خمسة من بينها للمشاركة في المونديال.