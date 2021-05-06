الذهب يصعد مع انخفاض عوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إذ عوض تراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية ضغطاً نجم عن صعود الدولار، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لأبريل، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1789.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 0509 بتوقيت جرينتش. وتقدمت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1788.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2975.18 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار يوم الثلاثاء بدعم عجز في الإمداد.

واستقرت الفضة عند 26.49 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1218.81 دولار.