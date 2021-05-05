صمام الأمان

بحكمة ثاقبة ورؤية تستشرف المستقبل البعيد، رسخ الآباء المؤسسون بنيان الدولة الاتحادية المنيعة بتوحيد قواتها المسلحة، لتشكل الأساس المتين وصمام الأمان في حماية النهضة والحداثة وصون السيادة والاستقرار.

وبجهود القيادة الحكيمة وخططها التطويرية على مدى 45 عاماً، صارت قواتنا الباسلة بين أفضل جيوش العالم عتاداً وجاهزية وكفاءة متراكمة من الخبرات والإنجازات والمعرفة والإمكانات أيضاً.

درع الوطن الحصين، والسياج المنيع لأمننا واستقرارنا، والحافظ الأمين لسيادتنا واستقلالنا وحامي مسيرتنا التنموية. مدرسة الوطنية ومصنع الرجال والكفاءات والكوادر البشرية المواطنة. تجاوزت إنجازاتها ميادين القتال إلى ساحات البناء والعمران والدعم الإنساني، فكانت دائماً عند الخطوط الأولى في كل المعارك النبيلة التي تخوضها الدولة لتخفيف معاناة البشر وحفظ الأمن الدولي وإقرار السلام عبر العالم، ومكافحة التطرّف والإرهاب من أجل تأمين حياة كريمة للمجتمعات، وفق مبادئ الاعتدال والتعايش والتسامح.

مؤسسة انصهرت فيها بكفاءة واقتدار قوى المجتمع الفاعلة، رجالاً ونساء، فترسخت في النفوس قيم الولاء للقيادة والوطن والعلم، ضمن منظومة راقية تلخص بدقة مسيرة التنمية البشرية في بلادنا.

ومع الاحتفاء بالذكرى الـ45 لتوحيدها، تتطلع قواتنا المسلحة بجسارة استراتيجية للمستقبل من أجل مواصلة رحلة البناء المقدسة في الخمسين المقبلة، لتعزيز أركان الاتحاد، ورايته خفاقة عالية في كل ميدان.

«الاتحاد»