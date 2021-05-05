«الأبيض» يستهل «عربية الصالات» بلقاء المغرب

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العرب لكرة قدم الصالات، جدول مباريات البطولة التي تستضيفها القاهرة من 20 إلى 30 مايو الجاري، ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه السعودية والمغرب وجزر القمر، فيما تضم المجموعة الأولى مصر وموريتانيا والبحرين والكويت.

ويستهل «أبيض الصالات» مشواره مع المغرب 21 مايو، والسعودية 23 مايو، وجزر القمر 26 مايو.

وقال خميس الشامسي، عضو لجنة كرة الصالات، ومشرف المنتخبات الوطنية: إن «عربية الصالات» تعتبر محطة من الإعداد القوي للتصفيات الآسيوية القادمة، ونلعب مع منتخبات جيدة ومتميزة، من بينها المغرب بطل أفريقيا، ويعتبر ذلك بمثابة الاحتكاك الجيد، و«الأبيض» يحتاج إلى خوض أكبر عدد من المباريات خلال هذه المرحلة.

وأضاف «الأبيض» يواصل الإعداد حالياً على ملعب صالة نادي النصر، ويلعب مباراتين وديتين دوليتين قبل السفر إلى مصر أمام العراق وتايلاند يومي 15 و16 مايو على صالة خورفكان.