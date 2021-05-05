راتب رئيس مجلس الإشراف على «فولكس فاجن»!

كشفت نتائج دراسة حديثة في ألمانيا أن رواتب أعضاء مجالس الإشراف والمراقبة على الشركات الكبرى في البلاد تراجعت في العام الماضي بسبب أزمة كورونا، وذلك لأول مرة منذ عام 2015.

وحسب الدراسة التي أجرتها شركة (إتش كيه بي جروب) للاستشارات، فإن الراتب السنوي الإجمالي لأعضاء مجالس الإشراف على أكبر شركات مدرجة على قائمة مؤشر داكس تراجعت في العام الماضي في المتوسط بنسبة 3. 4% لتصل إلى قرابة 416 ألف يورو.

وأوضحت النتائج أن أعلى راتب سنوي في العام الماضي كان من نصيب رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على فولكس فاجن، هانز ديتر بوتش، بـ 900 ألف يورو، وجاء في المركز الثاني رئيس مجلس الإشراف على مصرف دويتشه بنك، باول اخلايتنر والذي تصدر القائمة لفترة طويلة، بنحو 802 ألف يورو، فيما جاء رئيس مجلس الإشراف على بايرسدورف لمستحضرات التجميل، راينهارد بولات، بنحو 202 ألف يورو وذلك بعد أن نزلت الشركة في الوقت الراهن في ترتيبها إلى منتصف قائمة مؤشر إم داكس للشركات المتوسطة.

وكان رؤساء مجالس الإشراف على ثماني شركات مدرجة على مؤشر داكس قد تنازلوا في العام الماضي عن جزء من مخصصاتهم المالية وعلى رأسها بدل الجلسات وجزء من راتبهم الثابت.

وأوضحت نتائج الدراسة أن جميع الشركات الـ 30 الكبرى المدرجة على مؤشر داكس حولت كل مكافآتها تقريباً إلى رواتب ثابتة، أي رواتب غير مرتبطة بنتائج الشركة.