6 مباريات في «سهرة رمضانية» لدوري الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي)

يعود دوري الخليج العربي إلى الواجهة بعد فترة الغياب الأطول، والتي امتدت لشهر كامل، منذ نهاية «الجولة 23» في 3 أبريل الماضي، بإقامة 6 مباريات دفعة واحدة تقام مساء الغد «الاثنين»، ضمن «الجولة 24»، في الطريق نحو حسم اللقب الذي يجمع الجزيرة «المتصدر»، وبني ياس «الوصيف»، وصراع القاع الذي يجمع الثلاثي حتا والفجيرة وعجمان.

وتوقف دوري الخليج العربي قبل «لفة الحسم» لنحو شهر بداعي أيام «الفيفا»، والتي خاض فيها «الأبيض» تجربة ودية أمام الهند 6-0 في 29 مارس الماضي، أعقبتها المشاركة القارية لسفراء الخليج العربي الشارقة، الوحدة، شباب الأهلي والعين في الدورين التمهيدي والأول لدوري أبطال آسيا 2021.

وتقام مباريات «الجولة 24» على فترتين، حيث تنطلق مباريات الفترة الأولى في الساعة التاسعة مساءً، والثانية في الساعة الحادية عشرة مساءً، فيما جرى تأجيل مباراة الفجيرة والوحدة إلى 15 مايو الجاري.

وتتركز الأنظار على قمة الجولة التي تجمع بني ياس «الوصيف» برصيد 49 نقطة أمام ضيفه شباب الأهلي «الثالث» برصيد 43، ويأمل «السماوي» في مواصلة مطاردة الصدارة باستغلال ظروف إرهاق منافسه العائد منذ أيام قليلة، بعد وداعه دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى، غير أنه يعول على سجل نتائجه الإيجابية محلياً بعدم الخسارة في 13 مباراة على التوالي بالدوري.

ولن تكون مهمة الجزيرة في المحافظة على صدارته الحالية برصيد 50 نقطة، سهلة أمام مضيفه عجمان صاحب المركز الـ 12، والساعي لتأمين موقفه في صراع الهروب من القاع، على الرغم من أفضلية المواجهات لـ «فخر أبوظبي»، الذي خسر في مباراة واحدة من أصل 17 أمام «البرتقالي» في الدوري.

ويدخل الشارقة صاحب المركز الرابع برصيد 42، مباراته أمام ضيفه حتا صاحب المركز الأخير بمعنويات عالية، بعد صدارته ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، وتأهله إلى دور الـ 16، فيما يلعب في بقية المباريات النصر مع الظفرة، والوصل مع خورفكان، واتحاد كلباء مع العين.