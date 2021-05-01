ليل يغازل الحلم بثنائية براق - جوناثان

ليل (أ ف ب)

بعمر الخامسة والثلاثين، يقدّم المهاجم التركي براق يلماز نهاية موسم رائعة، رفعت ليل إلى مصف الأندية المنافسة بقوة على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وضرب قائد المنتخب التركي بقوّة الأحد الماضي، حين قاد فريقه بمفرده لإسقاط مضيفه ليون 3-2، حيث قلب الفريق الشمالي تأخره بهدفين في الشوط الأول، فحقق فوزاً ثميناً بفضل ثنائية وتمريرة حاسمة للاعب المكنى «الملك» أو «كرال» باللغة التركية.

ويستضيف ليل السبت نيس، وسط منافسة ثلاثية شرسة مع باريس سان جيرمان حامل اللقب، الذي يستقبل لنس وموناكو الثالث، قبل أربع مراحل على ختام الموسم. يقول زميله المخضرم بنجامان أندريه: براق يتحوّل على أرض الملعب، هو متكتم كثيراً في الحياة ومتحفظ، لكن في الملعب تظهر شخصية قوية، نرى ذلك في مهاراته، تحركاته وأهدافه،عندما يكون معنا لاعب في المقدمة يقاتل على كل الكرات، فهذا ينعكس إيجاباً على الجميع.

رأي يتشاركه المدرب كريستوف جالتييه: براق لديه كاريزما وشخصية، يظهر سعادته لدى تحقيق الانتصارات، ويبدي غضباً رهيباً عندما يكون الأداء منخفضاً على الصعيدين الفردي والجماعي. تابع المدرب الذي رفع ليل إلى مستوى سان جيرمان صاحب الإمكانات الهائلة: نراه في التناقضات، لكن هذا جيد أيضاً. من الجيد أن يبث هذه الطاقة الإيجابية في الانتصارات وتسجيل الأهداف، ومن الجيد أيضاً أن يظهر كرهه للخسارة والأداء السيئ، خصوصاً للاعبين الشبان.

ووصل يلماز الصيف الماضي إلى ليل المكنى «لي دوغ» من دون ضجيج، بعدما أمضى معظم مسيرته تقريباً في الدوري التركي. لعب مع أبرز أندية اسطنبول، فحمل ألوان جلطة سراي، بشيكتاش، فناربخشه وغيرها... كما احترف في الدوري الصيني مع بكين جوان في 2017. وقد سجل ثلاثية تاريخية في مرمى هولندا (4-2) في مارس الماضي، ضمن تصفيات مونديال 2022.

ويتأقلم يلماز بشكل لافت مع المهاجم الكندي الشاب جوناثان ديفيد، القادم بالتزامن معه، لكن بصفقة كبيرة مقدّرة بثلاثين مليون يورو. مع 12 هدفاً للتركي و11 للكندي في الدوري الفرنسي «ليغ 1»، يمتلك ليل ثنائياً هجومياً ضارباً، يشبه إلى حد ما ثنائي الموسم الماضي مع النيجيري فيكتور أوسيمهين ولويك ريمي.

وسيكون ليل بحاجة مجدداً للمسات الـ«كرال» وجوناثان للتتويج بلقب تذوقه للمرة الثالثة والأخيرة في 2011، قبل هيمنة سان جيرمان بشكل كاسح على الدوري.