عباس يعلن قراراً حاسماً حول الانتخابات الفلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمعة.

جاء القرار بعد ثلاثة أشهر من إعلانه إجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما.

وقال عباس، في الكلمة التي بثها التلفزيون الفلسطيني «أمام هذا الوضع الصعب، قررنا تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية».

وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل. ولم يتضح ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية المقررة في يوليو المقبل ستجري في موعدها.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إنها علقت العملية الانتخابية بعد قرار عباس.

وكان من المفترض أن تبدأ الحملة الانتخابية اليوم الجمعة.

كان عباس قد لمح إلى هذا التأجيل منذ أسابيع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس «إن إجراء انتخابات ديمقراطية مسألة يقررها الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية».