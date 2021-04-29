بالفيديو.. محمد بن زايد يعبر عن فخره بهدى المطروشي

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي عن فخره بهدى المطروشي صاحبة ورشة لإصلاح وصيانة السيارات بأبوظبي.

كانت صحيفة "الاتحاد" نشرت تقريرا تناول اقتحام هدى المطروشي، عالم صيانة وتصليح السيارات، الذي ظل حكراً على الرجال.

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