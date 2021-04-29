سينتيا خليفة: «نادين» شخصية مركبة تجمع بين الخير والشر

تجسد سينتيا خليفة في مسلسل «حرب أهلية»، شخصية «نادين»، المركبة التي تجمع بين الخير والشر، وبسبب طموحاتها في الثراء تقرر الزواج من رجل يكبرها سناً من أجل المال، وهو الزوج السابق لـ«مريم»، التي تجسدها يسرا.

وكشفت خليفة لـ«الاتحاد»، عن أن «نادين»، تحاول التقرب من ابنة زوجها وتلتقي أهدافهما الشريرة في تحطيم حياة المحطين بهما من أجل الانتقام، إضافة إلى الجانب الخفي في علاقتها العاطفية، وحملها سفاحاً.

وتتصاعد الأحداث بالمزيد من الصراعات، تارة مع الزوجة السابقة والابنة من أجل الميراث، وتارة من أجل الحفاظ على سرها بعلاقتها الآثمة مع صديق زوجها المتوفى، ونسب الطفل للزوج المخدوع.

وفي «ضد الكسر» العمل الثاني الذي تسجل به حضورها الدرامي، تجسد خليفة شخصية فتاة أجنبية من أصل عربي في العشرينيات من عمرها، متحررة للغاية مما يجعل تصرفاتها غير مألوفة على العادات والتقاليد المصرية، تقع في غرام شخص متزوج وتجمعهما علاقة عاطفية.

وتدور الأحداث حول العلاقات الإنسانية في المجتمع، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، ويشارك في بطولته لقاء الخميسي، وحمزة العيلي. وحول تشابه الشخصيات الدرامية في المسلسلين أوضحت سينتيا، أن ذلك وارد في البنيان الدرامي حول الفتاة التي تحمل صفتي الكذب والخيانة الزوجية، ولكن الخط لكل شخصية مختلف عن الآخر، فشخصية «نادين» في«حرب أهلية»، تتسبب في الأذى النفسي لمن حولها فيصبحون ضحايا لها بسبب ألاعيبها وجبروتها، عكس «مايا»، فهي ضحية وقوعها في غرام رجل متزوج، والهدف من الشخصيتين هو إيصال رسالة حول الآثار السلبية على الأسر بسبب الخيانة الزوجية.

وحول تعاونها مع يسرا، قالت سينتيا إنها فنانة في غاية الرقي وتتعامل مع الجميع بكل ود، وعلى المستوى الفني فهي داعمة لكل من حولها لخروج أفضل ما فينا فنياً. ولا أنكر أنني في البداية تخوفت كثيراً من التعامل معها، خاصة أن مشاهدنا فيها العديد من المشاحنات والمشاجرات، وقد كنت أحلم في صغري أن التقط صورة تذكارية معها، وليس أن أشاركها بطولة أحد أعمالها الدرامية، وهي بحق خير سفيرة لمعنى الفنان الحقيقي.

وحول رأيها في الدراما اللبنانية، قالت خليفة إنها تشهد انتشاراً وتقدماً ملحوظاً، وحققت قفزات هائلة مؤخراً، وزاد معدل إنتاج المسلسلات بشكل كبير، ونفس الأمر بالنسبة ففي آخر 3 سنوات تم ترشيح فيلمي «كفرناحوم» و«القضية 23» للأوسكار.

وعبرت سينتيا عن الارتياح الروحي في أجواء رمضان، وأنه بالنسبة لها استراحة إنسانية، وتتسم أجواؤه بالمحبة والتأخي بين الناس، وأنها تقضي شهر رمضان للعام الثاني على التوالي بمصر، وما يشهده من عادات وأنشطة وأجواء من البهجة والسرور.