"صحة أبوظبي" تحدد الفترة الزمنية اللازمة لتلقي نوع آخر من لقاح "كورونا"

أوضحت دائرة الصحة- أبوظبي أنه من الصعب تحديد المدة التي تستمر فيها المناعة لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 في الوقت الحالي، كون أن عملية التطعيمات بدأت منذ فترة بسيطة وقد تختلف الفاعلية من مريض إلى آخر بحسب استجابته المناعية ونوع اللقاح الذي يتلقاه.

وأشارت إلى أنه يتم حالياً تقييم سلامة وفعالية أخذ أنواع مختلفة من لقاحات كوفيد-19، حيث لا توجد معلومات كافية حول سلامة هذه الممارسة حتى الآن، وتعمل الجهات الصحية المعنية حالياً لتحديد دورية أخذ اللقاح، كما هو الحال مع اللقاحات الأخرى مثل لقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لضمان توفير المناعة المناسبة للأشخاص.

اقرأ أيضاً.. «صحة أبوظبي» تكشف عن المخولين لأخذ لقاح «فايزر» ضد «كورونا»

الجدير بالذكر أن دائرة الصحة- أبوظبي أعلنت في وقت سابق توفر نوعين من اللقاحات للتطعيم ضد فيروس «كوفيد- 19»، هما لقاح «سينوفارم»، ولقاح «فايزر- بيونتيك»، وهي مجانية واختيارية لمن يتمتع بالأهلية الصحية للحصول على اللقاح. وقالت إن الأولوية في إعطاء لقاح «فايزر» لمن لم يتلق أي لقاح آخر ضد الفيروس من قبل، منوهة في هذا الصدد إلى تساؤلات من مواطنين ومقيمين كانوا قد حصلوا على لقاح «سينوفارم»، ويرغبون في أخذ لقاح «فايزر».

وبينت «صحة أبوظبي» أن جميع اللقاحات المتوفرة فعالة في الوقاية من الإصابة الشديدة من عدوى «كوفيد- 19»، وأن نتائج الدراسات السريرية والعلمية المتاحة أثبتت سلامة وفعالية جميع اللقاحات المستخدمة، كما تتم مراقبة المعلومات والآثار الجانبية المتعلقة باللقاحات المستخدمة عن كثب وباستمرار من قبل الجهات الصحية المختصة.

