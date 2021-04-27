عطاء وتكافل

مبادرة جديدة لتكريم أبطال خط الدفاع الأول، أطلقها مكتب «فخر الوطن» في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديراً لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وانطلاقاً من قيم الدولة بالعطاء والتكافل مع الأبطال العاملين في القطاع الصحي للتخفيف من آثار جائحة «كورونا»، وتحقيق الاستقرار الأسري والنفسي لهم.

منح دراسية في التعليم العالي للعاملين في خط الدفاع الأول وأبنائهم اعتباراً من العام الدراسي المقبل، تحقق طموحاتهم بفرص نوعية من التعليم الجامعي في الدولة، وتخفف الأعباء المالية عن أسر الأبطال، خاصة أنها تأتي لاحقة لمبادرة «حياكم» التي أطلقها مكتب «فخر الوطن» سابقاً، وقدمت لهم منحاً دراسية كاملة للدراسة في المدارس الحكومية وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية.

الإمارات تعمل على أكثر من صعيد، لتمكين العاملين في القطاع الصحي مهنياً واجتماعياً سواء محلياً أو دولياً؛ لأنهم يشكلون حائط الصد الأول في وجه «الجائحة»، عبر إرسال المساعدات الطبية من أدوات ولقاحات وأغذية بشكل متواصل لمختلف الدول يومياً، ما ميز تجربة الإمارات بالوقوف مع العالم في أكبر أزمة صحية حديثة، بالتزامن مع تقديمها نموذجاً مشرقاً في التصدي محلياً لجائحة «كوفيد- 19».

«الاتحاد»