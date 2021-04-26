تعاون عالمي

نهج الإمارات في مكافحة جائحة «كورونا»، منذ بدايتها، قام على أهمية التعاون والتضامن العالمي، امتداداً لدورها المهم الذي اضطلعت به، على مدى سنوات، بتوجيهات ومبادرات من القيادة الرشيدة، لعقد شراكات دولية مع المنظمات الأممية، لمعالجة الأمراض الاستوائية المهملة، وشلل الأطفال، والعمى النهري، وغيرها من الأمراض؛ بهدف الحد من انتشار المرض بين الأفراد في المجتمعات المحتاجة بالعالم.

تجسيداً لهذه القيم الإنسانية، برزت الإمارات بدور عالمي مميز في مكافحة الجائحة، عبر إقامة جسر جوي، نجحت من خلاله في تزويد أكثر من 130 بلداً بما يزيد على 2000 طن من المساعدات الطبية، استفاد منها نحو 1.9 مليون من العاملين في الخطوط الأمامية، إلى جانب دورها بإقامة المستشفيات الميدانية وتقديم اللقاحات، وإطلاق «ائتلاف الأمل» لضمان الاستجابة السريعة لوصول اللقاحات إلى مناطق عديدة من العالم.

وتعمل الدولة، عبر نشاطاتها وفعالياتها الرسمية، على توثيق عُرى التعاون بين الأمم، من خلال الحث على تقديم المساعدة الطبية للمجتمعات الأكثر حاجة في ظل هذه الأزمة، إلى جانب ضمان وصول اللقاحات، إضافة إلى حشد الجهود الدولية، بتكاملية بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الأممية، في محاولة لاستشراف التحديات الصحية المستقبلية، ووضع الحلول المناسبة لها، لأن ضمان صحة العالم هو أساس التنمية المستدامة المنشودة.

«الاتحاد»