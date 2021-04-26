مباراتان في نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للسلة

دبي (الاتحاد)

تقام غدا مباراتان في نصف نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة رجال، فيلتقي الشارقة مع النصر على صالة نادي شباب الأهلي، فيما يواجه الوصل منافسه شباب الأهلي على صالة نادي النصر في العاشرة إلا الربع مساء، والفائز يتأهل للمباراة النهائية، والخاسر ينتهي موسمه الحالي بعد قرار اتحاد السلة إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

في المباراة الأولى، يبحث الشارقة عن إنهاء الموسم بالتأهل للنهائي بحثاً عن بطولة جديدة له بعد الفوز من بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ويتسلح مدرب الفريق عبدالحميد إبراهيم بمجموعة من أبرز لاعبيه وفي مقدمتهم جاسم محمد وراشد ناصر وعمر خالد، حيث يمتلكون خبرات طويلة في مثل هذه المواجهات القوية، وفي النصر يسعى الفريق إلى تحقيق بطولة هذا الموسم وهو ما يخطط له مدرب الفريق أحمد عمر معتمداً هو الآخر على قائمة مميزة بقيادة صالح سلطان. وفي المباراة الثانية ستكون حيوية العناصر الشابة في فهود زعبيل في مواجهة خبرات شباب الأهلي، وبالتالي سنشاهد مباراتين من العيار الثقيل في المحطة قبل الأخيرة من البطولة، وستقام المباراة النهائية للبطولة الجمعة المقبلة، وسيتم تحديد ملعب النهائي لاحقاً.