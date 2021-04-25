الشارقة وشباب الأهلي.. «نهائي مبكر» في كأس اليد

رضا سليم (دبي)

يقترب موسم أقوياء اليد من خط النهاية مع دخول كأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى الدور نصف النهائي غدا، على أن تقام المباراة النهائية الخميس المقبل، وهي آخر بطولات الموسم الحالي، وحددت لجنة المسابقات بالاتحاد الملاعب المحايدة للمربع الذهبي، حيث يلتقي الشارقة مع شباب الأهلي بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بينما يلتقي الجزيرة مع النصر بصالة شباب الأهلي بالنهدة، فيما تستضيف صالة الوصل نهائي البطولة. وتعد مواجهات الدور نصف النهائي «كسر عظم»، كونها الفرصة الأخيرة للفرق الأربعة لإنهاء الموسم بلقب جديد بما فيها الشارقة بطل الدوري الذي يبحث عن الثلاثية بعد الفوز أيضاً بكأس الإمارات، فيما يطارده شباب الأهلي الذي اعتاد أن يخطف منه بطولات «النفس القصير» في المواسم الأخيرة، وهو ما يجعل الكأس الفرصة الأخيرة، والمواجهة بين الفريقين في المربع أشبه بنهائي مبكر للبطولة، خاصة أن مواجهات الفريقين دائماً ما تكون في النهائيات، إلا أن قرعة البطولة عجلت بالمواجهة القوية التي يبحث فيها الفرسان عن العودة بينما الملك يخطو بخطوات ثابتة نحو بطولة جديدة. في الوقت الذي انتفض الجزيرة وتخطى الصعب وفاز على العين في دور الثمانية في مواجهة أثبتت قوة الفريق الجزراوي بقيادة مدربه وليد بن عمر، وهو ما يفتح الباب أمام الفريق لطموحات التأهل للمباراة النهائية، بينما النصر الذي أطاح بالوصل في مباراة امتدت إلى ما بعد الوقت الأصلي، وانتزع التأهل للمربع بصعوبة يبحث هو الآخر عن الفوز.