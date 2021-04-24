رؤية مشتركة

تمثل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقاهرة، أمس، دفعة جديدة قوية للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات ومصر. فالتشاور المتواصل والتنسيق المستمر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، يسهمان في تعزيز الأمن بالشرق الأوسط، انطلاقاً من حرص البلدين على بذل قصارى جهودهما لضمان أمن المنطقة العربية واستقرارها ومصالح شعوبها، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبحرص القيادة الحكيمة في الإمارات ومصر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، تتحقق الطموحات في التقدم والتنمية والازدهار، ليس فقط في البلدين الشقيقين، لكن أيضاً للشعوب العربية التي تتطلع بتفاؤل وأمل لكل ما تسفر عنه المشاورات الثنائية بين الجانبين.

فالدور الريادي للإمارات ومصر لا غنى عنه، بل هو حتمي، في مواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية، بما تمثلانه من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري، بدعم جوهري من قوة ناعمة تهيئ للبلدين مسؤوليات كبرى والتزامات أساسية في ضمان أمن واستقرار ورفاهية شعوب المنطقة.

والإمارات من جانبها تسعى بكل قوة من أجل مستقبل أفضل ينعم فيه الجميع بالرخاء في الشرق الأوسط والعالم، ومصر من ناحيتها حريصة دوماً على رفض أي ممارسات تستهدف زعزعة استقرار الخليج أو المساس بأمنه.

"الاتحاد"