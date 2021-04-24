ليفربول.. طعنة في القلب!

لندن (د ب أ)

فرط ليفربول في فوز كان في متناول يديه، وسقط في فخ التعادل مع ضيفه نيوكاسل 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم «السبت» في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله المصري محمد صلاح في الدقيقة الثالثة، وتعادل جوزيف ويلوك لنيوكاسل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذا الهدف رفع صلاح رصيد أهدافه في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفاً في المركز الثاني في صدارة الهدافين خلف هاري كين، مهاجم توتنهام، الذي سجل21 هدفاً، ورفع ليفربول رصيده إلى 54 في المركز السادس، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى

36 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفرض ليفربول سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته، بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات نيوكاسل يونايتد الذي بدأ المباراة بطريقة دفاعية لامتصاص حماس ليفربول، واعتمد في الوقت نفسه على شن الهجمات المرتدة.

ولم تمر أكثر من ثلاث دقائق، حتى كشر ليفربول عن أنيابه الهجومية بتسجيل هدف التقدم، عندما مرر ساديو ماني كرة عرضية من الناحية اليسرى حاول باول دوميت، مدافع نيوكاسل، إبعادها برأسه، لكن الكرة تهيأت أمام محمد صلاح داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف، ظل اللعب منحصراً في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 20، والتي كادت تشهد تسجيل نيوكاسل لهدف التعادل، عندما لعبت كرة خلف مدافعي ليفربول استلمها شون لونجستاف ودخل بها منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة أرضية تصدى لها أليسون بيكر ببراعة ثم شتتها الدفاع.

وأهدر محمد صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني له، ولليفربول عندما مرر روبرتو فيرمينو الكرة خلف مدافعي نيوكاسل لينطلق بها حتى دخل منطقة جزاء نيوكاسل، وأصبح في مواجهة الحارس مارتين دوبرافكا الذي تألق وتصدى لتسديدة صلاح.

وشهدت الدقيقة 40 إهدار ماني فرصة تسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول، عندما استلم صلاح كرة بينية في الناحية اليمنى، ليمررها إلى ساديو ماني الذي أصبح في مواجهة الحارس دوبرافكا الذي تألق، وأمسك بالكرة عندما حاول ماني مراوغته.

واستمرت محاولات ليفربول الهجومية لتسجيل هدف ثان قبل نهاية الشوط الأول، لكنه فشل في ذلك ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم ليفربول بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف ليفربول من محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف ثان، في المقابل تراجع نيوكاسل لوسط ملعبه، واعتمد على شن الهجمات المرتدة، ولكنهما فشلا في تشكيل أي خطورة على مرمى كل منهما الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وكاد نيوكاسل يعادل النتيجة في الدقيقة 55 عندما وصلت الكرة إلى جولينتون داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها أليسون بيكر ببراعة قبل أن يشتتها الدفاع.

ورد ليفربول بعدها بدقيقة عندما مرر ترينت ألكسندر أرنولد كرة عرضية من الناحية اليمنى، أبعدها فيرنانديز برأسه لترتد إلى روبرتو فيرمينو داخل منطقة الست ياردات، ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس دوبرافكا.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 لفريق ليفربول، عندما تمكن ساديو ماني من قطع الكرة على حدود منطقة الجزاء، ثم مررها إلى صلاح داخل منطقة الجزاء ليصبح في مواجهة الحارس دوبرافكا، قبل أن يسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، سجل نيوكاسل هدف التعادل، عندما انطلق كاليو ويلسون بالكرة، وأصبح في مواجهة أليسون بيكر الذي تألق، وتصدى للكرة لترتد مرة أخرى إلى ويلسون الذي سددها داخل المرمى، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» ألغت الهدف. لأن الكرة لمست يد ويلسون قبل تسديدها.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل جوزيف ويلوك هدف التعادل لنيوكاسل، عندما لعبت كرة طولية على حدود منطقة الجزاء، هيأها دوايت جايل برأسه لتصل إلى ويلوك داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية عانقت الشباك، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.