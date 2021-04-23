إشبيلية تنضم إلى «يورو 2020»

مدريد (رويترز)

قال مصدر قريب من القرار إن مدينة إشبيلية سترشح لاستضافة مباريات في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بدلاً من بلباو بعد استبعاد الأخيرة، ولم يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» ترشيح إشبيلية للاستضافة، وقال إن القرار النهائي الخاص بالمدن التي ستقام فيها المباريات وهي 12 مدينة سيعلن بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد اليوم «الجمعة».

وتم استبعاد بيلباو من قائمة المدن المستضيفة الأربعاء الماضي، بعدما فشلت في تقديم ضمانات إلى المنظمين بحضور الجماهير في المباريات.

وإلى جانب القرار الخاص بترشيح إشبيلية بدلاً من بلباو سيتخذ «اليويفا» أيضاً قراراً في شأن مشاركة مدينتي دبلن وميونيخ في استضافة بعض مباريات البطولة من عدمه، بينما أكدت المدن التسع الأخرى قدرتها على تنظيم حضور جماهيري محدود في المباريات.

ويتوقع أن يقع الاختيار على ستاد لا كارتوخا في إشبيلية لاستضافة المباريات بعد أن استضاف خلال العام الحالي المباراتين النهائيتين لكأس ملك إسبانيا ومباراة السوبر الإسبانية. ويتسع الاستاد لنحو 60 ألف مشجع، ويتوقع أن يستضيف الاستاد ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الستة عشر في يونيو المقبل.