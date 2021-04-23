برايكوفيتش بطلاً لسباق الدراجات بدورة ند الشبا

رضا سليم (دبي)

أحرز الدراج السلوفيني يانيز برايكوفيتش لقب الفئة المفتوحة من سباق الدراجات الهوائية بدورة ند الشبا الرياضية الذي أقيم الجمعة بمنطقة ميدان بمشاركة 370 دراجاً من مختلف الجنسيات، وحقق برايكوفيتش المركز الأول بزمن قدره 1:41:45:26 ساعة في المركز الأول متقدماً على صديقه الروسي فلاديمير جوزيف الذي حل في المركز الثاني بزمن قدره 1:41:45:33 ساعة، ثم جاء السلوفيني بول جريجا في المركز الثالث بـ 1:43:43:46 ساعة وطلال سودير في المركز الرابع بزمن قدره 1:43:43:77 ساعة وخالد معيوف في المركز الخامس بـ1:43:43:82 ساعة، وجاسم علي في المركز السادس بـ1:43:43:95 ساعة. وأطلق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للدورة شارة انطلاق السباق، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، وعدد من أعضاء اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، ويشهد سباق الدراجات الهوائية بالدورة مساء اليوم السبت إقامة سباق فئة الهواة المواطنين. ويحمل يانيز برايكوفيتش بطل السباق في سجله مشاركة في الألعاب الأولمبية وعدة مشاركات في طوافات عالمية، مثل طواف فرنسا الذي حصل فيه على المركز التاسع في 2012 والمركز الرابع في طواف أبوظبي 2015، وغيرها من الأرقام الجيدة في مسيرته، بينما الوصيف فلاديمير جوزيف سبق له اللعب مع أشهر الفرق العالمية مثل أستانا الكازاخي وكاتوشا الروسي، إضافة إلى دراجي أندية شباب الأهلي والنصر وأبوظبي و فرق تريك وجميرا وغيرها. وقاد برايكوفيتش وفلاديمير جوزيف السباق منذ البداية ونجحا في الانفراد بالمقدمة وحرصا على دخول خط النهاية جنباً إلى جنب مع أسبقية بـ 6 أجزاء من الثانية لفائدة برايكوفيتش، وجاء السباق سريعاً، حيث وصل معدل السرعة إلى 46 كلم في الساعة وسط منافسة قوية من بقية الدراجين. وعبر السلوفيني يانيز برايكوفيش، عن سعادته بالفوز بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً بدورة ند الشبا الرياضية وقال:«المنافسة كانت شيقة وممتعة على مدار طول السباق، وعلى مضمار رائع أعد بشكل جيد، وهو ما كان دافعاً لي لإنهاء السباق في الصدارة».وقال عادل البناي مدير اللجنة الفنية بالدورة:«سعادتنا كبيرة بالإقبال الواسع على المشاركة من الدراجين المحترفين والهواة من مختلف المستويات المهارية ومن جنسيات متعددة، ووصول المشاركين في هذه الفئة إلى 370 دراج رغم الظروف التي يمر بها العالم بمثابة بشارة خير، كما أثلج صدورنا إشادة جميع المشاركين وخاصة لاعبي الأندية بالتنظيم وقوة المنافسة، وبالإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها قبل وأثناء وبعد انتهاء السباق، ونشكر وزارة الصحة على تعاونها معنا في إجراء الفحوص المجانية على مدار يومين لهذا العدد الكبير». وأضاف: «سيتم تتويج جميع الفائزين بالمراكز التسعة الأولى في مختلف الفئات مساء اليوم السبت، وتم رصد مكافآت مجزية للفائزين في الفئة المفتوحة للرجال، حيث يحصل صاحب المركز الأول على جائزة مالية قدرها 18 ألف درهم، والمركز الثاني 12 ألف درهم، والمركز الثالث 9600 درهم، ومن الرابع إلى التاسع 3600 درهم». ووصف نايف جكة الأمين العام المساعد لاتحاد الدراجات، التنظيم بـ «الرائع» مؤكداً أن دور مجلس دبي الرياضي واضح وملموس في إنجاح منافسات الدراجات الهوائية، وهو ما تجسد بصورة واضحة من خلال اليوم الأول للسباق، وقال: «اتحاد الدراجات حريصون على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لإنجاح الدورة وإخراجها بالصورة اللائقة».