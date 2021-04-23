شرطة أبوظبي تضبط مستهترين استعرضوا بسياراتهم في الشارع العام

ضبطت شرطة أبوظبي من خلال رصدها الإعلامي ثلاثة شبان مستهترين لقيادة مركباتهم بطريقة متهورة وغير ملتزمة بالقوانين وأنظمة المرور، حيث قاموا بالاستعراض بالمركبات في الشارع العام، والتسابق في الطرقات السريعة والمناطق السكنية بمنطقة العين في ساعات متأخرة من الليل لغاية الصباح بصورة خطرة، وغير مبالين بأرواحهم ومستخدمي الطريق، في تصرفات غير حضارية تداولت بين المستهترين من المتسابقين باسم «الفجريات»، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات بحقهم، ومخالفة المتجمهرين.

وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق القانون على المتهورين الذين يعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وما يتسببون به من أضرار مادية ونفسية، وترويع للمارة وتهديد سلامتهم، بإيقافهم وحجز مركباتهم وتحويلهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حاثاً الشباب على عدم قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن إجراء السباقات والاستعراضات الخطرة.

وأكد أن المشاركة في التجمعات والاستعراض والتباهي بقيادة المركبة أو القيام بحركات خطرة أو التجمع والمشاركة بالمشاهدة أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة سلوكيات أبنائهم وحثهم على الالتزام بالقوانين.

وأشار إلى أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة يترتب عليها غرامة 2000 درهم و(23) نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة (60) يوماً، والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50,000 درهم، على أن يتم حجز المركبة إلى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني وتطبيق العقوبات البديلة في بعض أحكام الجنح، منها تنظيف الشوارع العامة على سبيل الخدمة المجتمعية بديلاً عن عقوبة الحبس، كما تمت مخالفة المتجمهرين بقرار النائب العام بمنع وتقييد التجمعات والاحتفالات في الأماكن العامة أو الخاصة والتي تقضي بالغرامة بـ 10 آلاف درهم لمن قام بالدعوة والتنظيم، و5 آلاف درهم لكل من شارك.