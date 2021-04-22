الشارقة الأقوى هجوماً في دوري اليد بـ 589 هدفاً

دبي (الاتحاد)

الوحدة الدفاع الأضعف والحصن الأكثر تعادلاً رضا سليم (دبي) تصدر فريق الشارقة بطل دوري أقوياء اليد قمة الإحصائيات مع نهاية المسابقة، حيث يعد الأفضل هجوماً، بعدما سجل 627 هدفاً في 20 مباراة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز بجميع المباريات دون تعادل أو خسارة، ويأتي مليحة صاحب المركز الخامس في الترتيب العام بالجدول في المركز الثاني بـ 589 هدفاً، ثم العين وصيف البطل في المركز الثالث مسجلاً 583 هدفاً، ويأتي الجزيرة سادس الترتيب رابعاً برصيد 577 هدفاً، في حين أن شباب الأهلي ثالث الترتيب حل خامساً برصيد 563 هدفاً، والنصر سادساً برصيد 561 هدفاً، ثم الوصل 542 هدفاً والوحدة 509 هدفاً، ودبا الحصن 505 هدفاً، ثم الظفرة 464 هدفاً، وبني ياس الأخير 456 هدفاً. ويتصدر الوحدة قمة الدفاع الأضعف، بعدما دخل مرماه 646 هدفاً، يليه دبا الحصن 590 هدفاً، والظفرة 583 هدفاً بفارق هدف عن الوصل 582 هدفاً، وبني ياس 571 هدفاً، ثم النضر 535 هدفاً، وشباب الأهلي 529 ومليحة 522 هدفاً والعين 515 هدفاً، ثم الجزيرة 500 هدف، ويأتي الشارقة في المركز الأخير برصيد 403 ليكون الفريق الأقوى دفاعاً وهجوماً. وقد خسرت جميع الفرق في مبارياته باستثناء الشارقة، وكان الظفرة الأكثر خسارة في 18 مباراة وتعادل في واحدة وفاز في واحدة فقط، ويعد الوصل الفريق الوحيد الذي لم يتعادل في أي مباراة وفاز في 10 وخسر في مثلها، بينما كان دبا الحصن أكثر فريق حقق التعادل في 4 مباريات وهي أعلى نسبة تعادل في الدوري. ويتربع الجزائري عبد الجليل محمد معاشو لاعب نادي دبا الحصن بفئة المقيمين على عرش صدارة ترتيب الهدافين برصيد 185 هدفاً، يليه البوسني أساك أومير محترف فريق العين برصيد 163 هدفاً، ثم الجابوني يفيس أبوجي محترف الوحدة برصيد 156 هدفاً. من ناحية أخرى، حقق فريق الجزيرة فوزاً مهماً على فريق النصر بنتيجة 30-27 في مباراة الذهاب لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للسيدات بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 19-17 ويلتقي الفريقان في مباراة العودة بصالة الجزيرة غداً السبت والتي ستحدد البطل، وفي حالة فوز النصر سيتم إحالة الكأس إلى المباراة الفاصلة، مثلما حدث في الدوري الذي حسمه الجزيرة في الفاصلة، وفي حالة فوز فخر أبوظبي أو التعادل سيتوج بالكأس.