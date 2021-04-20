باللقاح نتعافى

باللقاح يمكننا تجاوز جائحة «كوفيد ـ 19»، وباللقاح يتعافى المجتمع، ولن تحقق الإجراءات والتدابير الاحترازية وحدها، على أهميتها، متطلبات التعافي الكامل، لذلك عملت الإمارات لتكون في الصدارة العالمية بنسب تطعيمات السكان ضد الفيروس، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت صحة أفراد المجتمع على رأس الأولويات، ووفرت اللقاح مجاناً مع سهولة الوصول إليه في أي مكان، إلى جانب الوعي المجتمعي الذي ساهم في رفع نسب الإقبال.

أي شخص غير حاصل على اللقاح معرض للإصابة والتسبب بالعدوى في الشارع أو مركز التسوق أو موقع العمل، ما يؤدي إلى استمرار الحالة الوبائية، وبالتالي إعاقة عودة الحياة إلى طبيعتها بشكلها الكامل؛ لذا فإن التأخير أو الامتناع عن أخذ اللقاح سيؤثر على سلامة المجتمع، ما يدعو إلى التركيز في الفترة المقبلة على تطعيم الجميع للوصول إلى المناعة المكتسبة.

الدولة حققت نسبة تطعيم 65.54% من إجمالي المستهدفين، و74.63% لمن هم فوق 60 عاماً منذ إطلاق الحملة الوطنية الأسرع في العالم، فيما تجري عملية تقديم اللقاحات بشكل يومي في جميع المناطق بالدولة، لكننا مطالبون الآن بالتعاون مع الجهات الصحية والتوجه لأخذ المطعوم، حتى يتم تقليص نسب الإصابة لتصل إلى الصفر في أقرب وقت ممكن، ونساهم معاً في ضمان صحة أفراد أُسرنا وزملائنا في العمل، والتخفيف من الضغط على خط الدفاع الأول الذي ما زال يقدم التضحيات لتأمين سلامة المجتمع.

"الاتحاد"