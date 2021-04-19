«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تصدر سندات

الرياض (رويترز) - قال مسؤول في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لقناة العربية التلفزيونية، اليوم الاثنين، إن الشركة حصلت على تصنيف «A» من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قبل إصدار مزمع لسندات دولية.

وقال مدير الخزانة وأسواق المال العالمية بالشركة للعربية إنها تعتزم إصدار صكوك بقيمة مليار دولار قبل نهاية العام. وقالت العربية في تقرير، إن محفظة قروض الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، بلغت 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار) في نهاية 2020.

وقالت العربية: إن الشركة تهدف للاستحواذ على 20 بالمئة من السوق العقارية بالسعودية بحلول عام 2025. وفي الشهر الماضي، باعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري صكوكاً في طرح خاص على شريحتين تضمنه وزارة المالية. وقالت الشركة إنها تعتزم إصدار سندات تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار دولار بنهاية العام الجاري ومن المرجح أن يكون أجل الصكوك بين عشرة أعوام و12 عاماً.