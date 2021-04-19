ثالث جولات دوري أم الإمارات للجو جيتسو الأربعاء



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف صالة جو جيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي الأربعاء المقبل، انطلاق الجولة الثالثة من دوري أم الإمارات للجو جيتسو وسط إجراءات احترازية صارمة، وخصصت الجولة لثلاث فئات هي الناشئات (تحت 16 عاماً)، والشابات (تحت 18 عاماً)، والكبار (فوق 18 عاماً)، وتحرص أندية الوحدة والعين والجزيرة والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس وبالمز الرياضية 777 على الحفاظ على أدائها القوي خلال الجولات الماضية، ومواصلة المسيرة نحو تحقيق اللقب. وأكد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، أن إقامة الجولة الثالثة خلال شهر رمضان المبارك، تعكس رؤية الاتحاد حول أهمية الاستمرار في النشاط الرياضي، وعدم التوقف في هذه المرحلة المهمة التي تسبق فترة حافلة من الاستحقاقات المحلية والعالمية القادمة. وأضاف: معظم اللاعبات مررن بتجربة مثالية رائدة في شهر أبريل عبر المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية، وخرجن بالعديد من الفوائد والخبرات، ونتوقع أن تكون هذه الجولة أقوى من سابقاتها، في ظل حرص اللاعبات على تطبيق ما اكتسبنه من تقنيات وخبرة على البساط. وتابع: أن بطلات الإمارات نجحن في تقديم أداء راق في بطولة أبوظبي العالمية وحصدن عدداً من الميداليات الملونة، منوها بأن وجود قاعدة راسخة من الفعاليات والبطولات المحلية التي تزخر بها أجندة الاتحاد وعلى رأسها دوري أم الإمارات للجو جيتسو، ساهم في إيجاد جيل متمرس وقادر من اللاعبات الحريصات على تمثيل الدولة بأفضل صورة.