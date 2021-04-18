ريادة في الطاقة

ريادة إماراتية، بتصنيف الدولة ضمن قائمة الدول الـ10 الكبرى في 18 مؤشراً عالمياً في قطاع الطاقة، بفضل خطط ورؤى مستقبلية استهدفت تعدد مصادر الطاقة وتحديداً النظيفة، وساهمت بدخول الإمارات نادي الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء من مصادر صديقة للبيئة تتميز بالاستدامة، بما يعزز موقعنا كأول دولة على قائمة التنافس العالمي في موضوع «الحصول على الكهرباء» وفق تقرير البنك الدولي عن العام 2020.

7 مرجعيات دولية توافقت على تصنيف الدولة ضمن هذا الموقع، نظراً لتميز الإمارات في أكثر من جانب في هذا القطاع الحيوي، من حيث البنية التحتية وقدرتها على الإمداد وسهولة إيصال الكهرباء للسكان، إضافة إلى ما تتميز به من كفاءة في الإنتاج والتزامها بتحقيق الاقتصاد الأخضر وتخفيض البصمة الكربونية، كجزء من التزام عالمي بالتقليل من عوامل التغير المناخي.

«براكة» للطاقة النووية السلمية، مشروع إماراتي ضخم، سيساهم في تعزيز موقع الإمارات العالمي في مجال الطاقة، مع تدشين إنتاج الكهرباء من أولى محطاته ودخول أول ميغاواط للشبكة، ترجمةً لاستراتيجية التنمية الشاملة التي اعتمدتها الدولة للريادة في إنتاج الطاقة النظيفة، وتكاملها مع مختلف القطاعات الأخرى بهدف دفع التنمية المستدامة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

"الاتحاد"