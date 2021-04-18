فواز عوانة: التاريخ لن يتذكر «وصيف الدوري»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعد الجولات الثلاث القادمة من دوري الخليج العربي من أهم المحطات في تاريخ البطولة منذ إقامتها بشكلها الجديد في عصر الاحتراف، حيث يتنافس الجزيرة المتصدر وبني ياس الوصيف على اللقب والفارق بينهما نقطة واحدة، بعد تبادل المراكز الذي حدث في الجولة الثالثة والعشرين قبل التوقف مباشرة. ورغم إشادة الجميع بما يقدمه بني ياس هذا الموسم، بغض النظر عن تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه أم لا، إلا أن لاعبي الفريق يسعون لتسجيل أسمائهم بحروف من ذهب في سجل تاريخ البطولة، ويظهر ذلك من الروح القتالية التي تسيطر على نجوم السماوي. ويعد فواز عوانة قائد الفريق أحد أهم مصادر بث الروح القتالية في نفوس زملائه، لا سيما وأنه يقاتل بشراسة من أجل تحقيق إنجاز تاريخي لهذا الجيل ولناديه، ويقول عوانة في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: الجميع يشيد بما يقدمه بني ياس هذا الموسم، لكننا لا نهدف إلى الإشادة فقط ونحن نقاتل من أجل تحقيق إنجاز حقيقي يكتب لنا ولنادينا، فمن المؤكد أن التاريخ والسجلات لا تتذكر الوصيف لكنها دوماً تتذكر البطل وتضعه في مكانة لا تقارن على الإطلاق بوصيفه. أضاف: نحن كلاعبين تعاهدنا على القتال بكل قوة، ولن نفقد الأمل في شيء وكل ما علينا هو تحقيق الفوز في المباريات الثلاث المقبلة بغض النظر عن نتائج المنافس، لا سيما وأنه لا يوجد مستحيل مع «الساحرة»، مشيراً إلى أن المعنويات لدى الجميع مرتفعة للغاية حتى بعد التعادل مع الشارقة وفقدان الصدارة، خاصة وأن الكل شاهد القتال والسعي نحو الفوز من جانب لاعبي بني ياس. وتابع: نؤدي ما علينا في التدريبات خلال فترة التوقف ونتمنى الاستفادة منها بشكل مثالي، لا سيما وأننا مقبلون على مرحلة حساسة للغاية، منوهاً إلى أن عودة الدوري في الفترة المقبلة تتطلب حذراً وتعاملاً خاصاً، لا سيما وأن المواجهات الثلاث لبني ياس أمام فرق قوية للغاية. وفيما يخص فرص عودة الفريق للصدارة مرة أخرى قال: علينا الفوز في مبارياتنا بغض النظر عن أي شيء لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم، خاصة وأن هناك مباريات قوية وحساسة للمنافس أيضاً وهي لا تقل في قوتها عن المباريات التي تنتظر بني ياس، وتمنى أن يكون التوفيق حليف السماوي في المرحلة المقبلة، واعداً بمواصلة العمل بكل قوة من أجل تسطير تاريخ جديد للنادي.