ضبط هر يهرب مواد ممنوعة!

أعلنت السلطات البنمية ضبط هر كان مستخدما لتهريب مواد ممنوعة قرب سجن في بنما، بعدما أثار كيس صغير معلق حول رقبته الريبة.

وقد ضُبط هذا الهر الذي سمته وسائل إعلام محلية "ناركوغاتو" لدى توجهه إلى حرم سجن نويفا إسبيرانزا الذي يضم أكثر من 1700 سجين في مقاطعة كولون الكاريبية على بعد حوالى 80 كيلومترا إلى شمال العاصمة بنما.

وأوضح المدير العام لهيئة السجون في بنما أندريس غوتيريس أن "قطعة قماش كانت ملفوفة حول عنق الهر كانت تحوي رزما عدة تضم مادة نباتية وأغلقة بلاستيك شفاف مع مسحوق أبيض".

وأعلن المدعي العام في المقاطعة المكلف قضايا المخدرات إدواردو رودريغيز أن "تحقيقا فُتح بشأن استخدام الحيوانات لنقل مواد غير قانونية إلى سجن نويفا إسبيرانزا".

وأشار رودريغيز إلى أن السجناء يجذبون الحيوانات إلى داخل السجن من خلال إطعامها بغية تحميلها بالمواد الممنوعة التي يرغبون في تهريبها.

وقد سُلّم الهر، وهو ذكر بالغ بوبر أبيض مرقط بالأحمر، إلى جمعية للرفق بالحيوان.



