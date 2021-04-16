لا للجوع

تجاوب واسع مع حملة «100 مليون وجبة» فور إطلاقها، بشكل يعكس القيم الإنسانية للإمارات ومجتمعها، حيث تداعت المؤسسات ورجال الأعمال والأفراد لدعم جهود الدولة في التخفيف من معاناة المحتاجين والفئات الأكثر فقراً، من خلال حملة رمضانية هي الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة تشمل 20 دولة عربية وأفريقية وآسيوية.

الحملة التي انطلقت في أول 3 بلدان، الأردن ومصر وباكستان، وتشهد تدفقاً للتبرعات والمساهمات النقدية من الداخل والخارج، تُنفّذ عبر التعاون مع المؤسسات الخيرية والمنظمات الإغاثية الدولية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، في محاولة للوصول إلى مختلف الفئات، سواء الفقراء أو مخيمات اللجوء والنزوح، وتأمين احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل.

التعاون الواسع مع الحملة الإماراتية، يؤكد مدى ثقة وتقدير جهات الإغاثة الإقليمية والدولية لمبادرات الدولة الإنسانية، وأهمية دورها في التخفيف من المعاناة البشرية عبر احتواء الأزمات والكوارث والظروف الاجتماعية، خاصة مع اتساع فجوة الجوع على وقع تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب أهمية مبادرة بهذا الحجم في تنشيط حركة الأسواق والاقتصادات المحلية.

مبادرات تنطلق من رؤية إنسانية للقيادة الرشيدة، وتمثل امتداداً لنهج العطاء ومبادئ الاتحاد، بضرورة مشاركة العالم جهوده للقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، لتحسين حياة الشعوب وتحقيق التنمية.

«الاتحاد»