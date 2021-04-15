إرهاب مرفوض

مرة جديدة يهز الإرهاب أمن العراق واستقراره، مهدداً بأبشع صوره وأشكاله الآمنين الأبرياء، والمنشآت المدنية الحيوية.

اعتداء بطائرة مسيّرة مفخَّخة استهدف مطار أربيل الدولي في كردستان العراق مهدداً الملاحة الجوية، وآخر بسيارة مفخَّخة هزّ مدينة الصدر في بغداد، ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح. وفي كلا الاعتداءين أصابع الاتهام تتجه نحو «فوضى الميليشيات المسلحة».

الإمارات، في إدانتها الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي، تؤكد مجدداً رفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. كما أنها تدعو إلى خفض التصعيد، وضبط النفس، والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة.

الاعتداءات الغادرة التي تهدد استقرار العراق، وتقوّض جهود التحالف الدولي لمساعدة العراق على محاربة الإرهاب، مرفوضة بالكامل. ولا بد من تعاون مشترك بين قوة القانون وتكاتف الشعب، لكشف المسؤولين عن الهجمات الإرهابية، وتقديمهم إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

مع العراق في إجراءاته لمواجهة كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه، من أعمال إرهابية تستهدف النيل من استقراره.

«الاتحاد»