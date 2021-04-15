الجامعة العربية تُدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر العراقية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد، بعد ظهر اليوم، والذي أدى إلى سقوط عدد من المواطنين الأبرياء ما بين قتيل وجريح، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أبو الغيط أن هذا التصعيد الخطير، والذي سبقه استهداف إرهابي مساء أمس على مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، إنما يُشكل تحدياً خطيراً لسيادة الدولة العراقية ولأمن واستقرار العراق، ومؤشراً خطيراً على عودة نشاط الخلايا الإرهابية بالعراق.

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ونوه إلى أن تزامن تلك الأحداث مع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بفيينا؛ يُمثل مؤشراً مثيراً للقلق من جهة سعي بعض الأطراف لاتخاذ العراق ساحةً لتصفية الحسابات وتوجيه رسائل خارجية.

وشدد أبو الغيط على مواصلة دعم الجامعة العربية لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل حصر السلاح بيد الدولة، وبسط نفوذ الدولة والقضاء على البؤر الإرهابية، وحفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوع العراق.