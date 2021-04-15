هذه البلدان تشهد أبطأ نمو في العالم

جوهانسبرج (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تتجه لتسجيل أبطأ نمو اقتصادي من أي منطقة أخرى في العالم هذا العام، إذ تواجه القارة صعوبة في تجاوز الاتجاه النزولي الناجم عن الجائحة.

أضاف الصندوق أنه يتعين على الدول الثرية المساعدة في تسهيل حصول أفريقيا على اللقاحات الضرورية وإتاحة التمويل للقارة، حيث أدت الأزمة الصحية العالمية وتبعاتها الاقتصادية إلى سقوط 32 مليوناً من السكان في براثن الفقر المدقع العام الماضي.

وقال أبيبيه آمرو سيلاسي مدير الإدارة الأفريقية لدى الصندوق: «الطريقة التي يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد بها المنطقة حقاً هي تحسين قدرتها على الحصول على اللقاحات». كان سيلاسي يتحدث في مقابلة مع رويترز قبيل نشر التوقعات الاقتصادية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء المقرر اليوم الخميس.

وقال: إن آليات مثل كوفاكس المدعومة من منظمة الصحة العالمية موجودة بالفعل لتوجيه الجرعات إلى الدول التي تحتاج إليها. وأضاف: «لكن يجب أن يصاحبها تمويل واستثمار لزيادة الإمدادات العالمية من اللقاحات زيادة كبيرة في أسرع وقت ممكن».