«البريميرليج» بجماهير في «الجولة 37»

لندن (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تتجه لتعديل موعد الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من البطولة، بهدف السماح لكل فريق بخوض مباراة على أرضه في حضور الجماهير.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه» فإن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي تقام 18 و19 مايو المقبل، بعد يوم من انطلاق الخطوة الثالثة من خريطة طريق الحكومة البريطانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبداية من 17 مايو سيكون بإمكان الملاعب الكبيرة المفتوحة استقبال ما يصل إلى عشرة آلاف مشجع في إطار تخفيف تدابير قيود الإغلاق في بريطانيا.