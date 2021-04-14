نعزز ريادتنا

الإمارات، وعبر مبادراتها وقراراتها، والأحداث التي تنظمها بشكل متلاحق، أصبحت عنواناً عالمياً للتعافي من آثار جائحة «كورونا»، صحياً واقتصادياً واجتماعياً، وهي جاهزة اليوم، وقبل 170 يوماً لاستضافة 190 دولة على أرضها في أكبر حدث ثقافي واقتصادي في العالم والمنطقة «إكسبو 2020 دبي»، بالتزامن مع احتفالاتها بدخول يوبيلها الذهبي برؤية تنموية شاملة للمستقبل.

جملة من القرارات اعتمدها مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تصب جميعها في تعزيز ريادة الدولة وجهة مفضّلة للعيش والعمل والاستثمار، وتؤكد جاهزية الفرق الوطنية بعد عشرة أعوام من البناء لإبهار العالم عبر «إكسبو دبي» الذي تعبّر استضافته عن مدى تقدير المجتمع الدولي للإمارات والثقة بإمكاناتها.

الرؤية التنموية للقيادة الرشيدة، يترجمها مجلس الوزراء مبادرات تهدف لتكاملية جهود القطاعات لتنشيط الحركة الاقتصادية، من خلال اعتماد «الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب»، انطلاقاً من دور الدولة حاضنة للإنسانية والإبداع، إضافة إلى الحرص على تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال عبر تعديلات على الإجراءات الضريبية تدعيماً لحزمة التحفيزات خلال الأزمة، والتي ساهمت في تسريع عملية التعافي الاقتصادي.

«الاتحاد»