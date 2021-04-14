الشارقة.. انطلاقة إيجابية أمام «القوة الجوية»

علي معالي (الشارقة)

فاز الشارقة على القوة الجوية العراقي بهدف، اليوم «الأربعاء»، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والمقامة في «الإمارة الباسمة»، وسجل الهدف خالد باوزير في الدقيقة 62، ليتصدر «الملك» قمة المجموعة وله 3 نقاط، بعد تعادل ياختاكور الأوزبكي مع تراكتور الإيراني 3-3 وأصبح لكل منهما «نقطة».

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين، خاصة الشارقة الذي غاب عنه إيجور كورونادو أحد أفضل لاعبيه، وتألق الحارس عادل الحوسني الذي تصدى لعدد من الهجمات التي كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

وشهدت الدقيقة 89 طرد همام طارق لاعب القوة الجوية للخشونة وحصوله على الإنذار الثاني، ويخوض الشارقة مباراته الثانية أمام تراكتور في الساعة العاشرة مساء يوم السبت المقبل.