الكرملين: سندرس المقترح الأميركي بشأن القمة

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنّه سينظر في اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن لعقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «من المبكر التحدث عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل. إنّه اقتراح جديد وستتم دراسته». واقترح بايدن، أمس الثلاثاء، في اتصال هاتفي عقد قمة بين الرئيسين لمناقشة مجموعة من الخلافات.

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وقال الكرملين، إنه سيدرس اقتراح بايدن. وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن مصدر في وزارة الخارجية، أن الكرملين أبلغ واشنطن اليوم الأربعاء بأنه سيتصرف على نحو حاسم إذا اتخذت الولايات المتحدة أي «خطوات عدائية» جديدة مثل فرض عقوبات.

وقالت إن هذه التصريحات أدلى بها يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية، الذي دعا السفير الأميركي لدى موسكو لإجراء محادثات بعد اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن أمس الثلاثاء.