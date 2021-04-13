في البدء كان «الوعي»

يدرك المتأمل للتجربة الإماراتية أن «الوعي» كان ولا يزال يشكل جوهر سياساتها وحجر الزاوية في خطواتها، منذ قيام «وطن الاتحاد» الذي تغلب على الصعاب، وآمن بالوحدة تحت راية دولة قوية وطموحة تتبوأ اليوم صدارة المؤشرات العالمية في الاقتصاد والتنمية والاستقرار والأمن.

تتعدد مظاهر هذا «الوعي» باعتباره الجوهر الراسخ في الشخصية الإماراتية، خاصة إذا علمنا أن عدد المتطوعين الشباب خلال أزمة «كوفيد - 19» وصل إلى 45 ألفاً، في تأكيد جديد على أن الإمارات نجحت في خلق جيل واعٍ ومسؤول، ساهمت جهوده في وضعها ضمن قائمة الدول الأكثر أماناً من جائحة كورونا، بحسب التصنيفات العالمية.

واليوم، ومع دخول شهر رمضان المبارك في ظل «كورونا»، تتأكد ضرورة إذكاء هذا «الوعي المجتمعي» بأهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتعايش مع الجائحة بيقظة، والصبر على الإجراءات.

لنجعل من رمضان فرصة لإظهار حيوية المجتمع الإماراتي ووعيه وقدرته على احتواء العدوى ومواجهة الجائحة، بثقافة مبنية على صون النفس، والإيثار، وتجنب الضرر، وهذه كلها من قيم ديننا الحنيف، وفضائل تليق بالشهر الكريم.

«الاتحاد»