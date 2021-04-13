600 لاعب في بطولات «الشارقة الرياضي» لاكتشاف المواهب



الشارقة (الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي بنجاح كبير بطولات المراحل السنية للألعاب الجماعية والفردية، التي انطلقت منتصف مارس الماضي في مختلف صالات أندية الإمارة، ضمن خطط المجلس لتطوير مستويات اللاعبين في الأندية، واكتشاف المواهب الجديدة تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير ومتابعة خبراء الألعاب. تضمنت البطولات ألعاب السلة والطائرة واليد والطاولة والتايكواندو والقوس والسهم، بمشاركة لاعبي عشرة أندية، هي: الشارقة والذيد والمدام ومليحة والبطائح وخورفكان ودبا الحصن واتحاد كلباء والحمرية ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ووصل عددهم إلى ما لا يقل عن 600 لاعب من فئات الصغار والأشبال والناشئين والرجال مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتطبيقها في مختلف الصالات التي أقيمت بها الأنشطة المختلفة، حرصاً على صحة وسلامة الجميع. وأشار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أنه تم ختام الحزمة الأولى من بطولات المراحل السنية في الألعاب الجماعية والفردية، ضمن أهداف المجلس لتشجيع مثل هذه البطولات التي تفرز المواهب المختلفة.وأضاف: ندعم الإيجابيات ومخرجات هذه البطولات، من أجل تقدم ورفعة الرياضة في الإمارة، بما يشكل تعزيزاً لجهود وخطط المجلس في تطور الألعاب الجماعية والفردية، في ظل الإمكانيات التي تتميز بها أندية الإمارة والبنى التحتية، وترجمة الاهتمام الكبير المخصص للرياضة، ونأمل في مواصلة إستمرار التميز لمثل هذه البطولات التي تدفع مسيرة الرياضة بالإمارة. بدوره، أشار نبيل محمد عاشور، مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، أن البطولات حققت تميزاً كبيراً، حيث كان المجلس حريصاً على إقامة هذه النسخة التي استمرت من منتصف شهر يناير الماضي إلى إبريل الحالي لتعويض إلغاء مسابقات المراحل السنية، في ظل جائحة كورونا لمنح الفرص للاعبين لاستمرار النشاط الرياضي بجانب تحقيق الأهداف المرجوة، والحفاظ على استمرارية النشاط للاعبين في مختلف الفئات السنية في شتى الألعاب بمتابعة المدربين. أضاف: شاركت فئات الصغار والأشبال والناشئين والرجال في بطولات الألعاب الجماعية التي تضمنت أنشطة الطائرة، حيث تم إقامة عدد 60 مباراة بمشاركة 180 لاعباً، فيما أقيمت 60 مباراة في كرة اليد، بمشاركة 185 لاعباً، بواقع 50 لاعباً في فئة البراعم أ، و85 لاعباً في فئة الصغار، و50 لاعباً في فئة الأشبال يمثلون سبعة أندية، فيما أقيمت في ذات اللعبة مسابقة أحسن لاعب في كرة اليد لفئة البراعم أ، بمشاركة خمسة أندية وحل فيها اللاعب أحمد محمد الزعابي أولاً من نادي اتحاد كلباء، واللاعب حمد عباس بالمركز الثاني من نادي الشارقة، واللاعب عبدالنور عاطف من نادي المدام بالمركز الثالث. فيما أقيمت 36 مباراة في السلة شارك فيها عدد 80 لاعباً، و30 مباراة في تنس الطاولة، بمشاركة 40 لاعباً، أما أنشطة إجازة الربيع فقد أقيمت 8 تدريبات في كرة الطائرة وتدريبين في كرة اليد ودوري بين منتخبات الشارقة والوسطى والشرقية، مع مسابقة أحسن لاعب بجانب تدريبين في كرة السلة. أما على مستوى بطولات الألعاب الفردية، فقد أقيمت النسخة الأولى من بطولة المجلس للتايكواندو فئة الناشئين بنادي الشارقة بالحزانة، بمشاركة خمسة فرق، وهي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس واتحاد كلباء والشارقة الرياضي والحمرية ودبا الحصن، حيث حصل الدفاع عن النفس على المركز الأول، واتحاد كلباء ثانياً، ونادي الشارقة ثالثاً، وفي بطولة تنس الطاولة للأشبال والناشئين بنادي الذيد، فقد شهدت مشاركة ستة أندية، وهي الشارقة الرياضي والذيد والمدام وخورفكان ودبا الحصن والبطائ، وفاز فيها نادي الشارقة بالمركز الأول، وحل نادي الذيد ثانياً، ونادي المدام ثالثاً. فيما نظمت بطولة فئة الأشبال بنادي المدام، وحصل نادي الشارقة على المركز الأول، وحل دبا الحصن ثانياً، وفاز نادي الذيد بالمركز الثالث، وفي ذات اللعبة في البطولة الثانية لفردي الأشبال فاز علي اليافي من نادي الشارقة الرياضي بالمركز الأول، وحل حمد علي من نادي الشارقة ثانياً وأحمد سعيد من نفس النادي ثالثاً. وعلى مستوى بطولة المجلس الأولى للقوس والسهم للناشئين والشباب والرجال فاز اللاعب أحمد راشد الكتبي من نادي دبا الحصن بالمركز الأول عن فئة الرجال، واللاعب عبدالرحمن ونيض محمد من نادي الحمرية أولاً عن فئة الشباب، وحل اللاعب خليفة محمد الكعبي من نادي المدام أولاً في فئة الناشئين.