يشعل أزمة بين واشنطن وموسكو بعد وفاته!

أثارت رسالة نشرتها و وزارة الخارجية الأميركية بمناسبة اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء في 12 أبريل غضب رئيس وكالة الفضاء الروسية لتجاهلها ذكر غاغارين.

وانتقد ديمتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بشدة وزارة الخارجية الأميركية، لتجاهلها ذكر غاغارين في الرسائل الموجهة بذكرى 60 عاما على إرسال أول إنسان إلى الفضاء. ونشرت الوزارة، الاثنين، رسائل بالروسية والإنجليزية على الشبكات الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للرحلة البشرية إلى الفضاء في 12 أبريل، لكنها لم تورد اسم رائد الفضاء السوفيتي الذي أجرى الرحلة سنة 1961، قبل وفاته بسبع وكتب روغوزين المعروف بميوله القومية الروسية وتصريحاته النارية، على "تويتر" أمس الاثنين، "أوغاد.

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القوى الكبرى لا تتصرف على هذا النحو".وقد احتفلت روسيا بالذكرى السنوية الستين لرحلة غاغارين التي تشكل محطة بارزة في الثقافة الشعبية، ونصرا مهما لموسكو على غريمها الأميركي في مجال غزو الفضاء. واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أن روسيا يجب أن تحافظ على مكانتها "النووية والفضائية"، في وقت يواجه قطاع الفضاء الروسي صعوبات متراكمة.

وكان روغوزين قد انتقد العام الماضي أيضا تغييب اسم غاغارين عن بيان لوزارة الخارجية الأميركية في المناسبة. وقال روغوزين حينها: "محاولات محو البصمة الروسية في التاريخ العالمي لن تمحو ذاكرتنا، بل تلك العائدة للخُرق الذين يفعلون ذلك من الجهة الثانية من المحيط".