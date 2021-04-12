حلّ رمضان

حلّ رمضان بخيره وفضائله.. شهر تتكاتف فيه الجهود، ويتعاظم فيه عمل الخير الذي أضحى قيمة إماراتية بامتياز عبر التضامن مع المحتاجين في مختلف مناطق العالم، خاصة في ظل التداعيات التي تركتها جائحة كورونا، وتسببت في تعميق هوة الجوع والفاقة، وهو ما تصدت له الإمارات بمشروعها الأكبر في المنطقة لتأمين 100 مليون وجبة لأكثر من 20 دولة.

نحيي هذا الشهر الفضيل، ونحن ننعم في الإمارات بالاستقرار والرفاه، في ظل القيادة الرشيدة التي لم تألُ جهداً في تأمين أفضل سبل العيش الكريم، وسعت برؤية استشرافية إلى تحقيق التقدم والازدهار.. رؤية ترجمت جهوداً حثيثة على مدى عقود في مختلف القطاعات، وجعلت من الإمارات محط أنظار العالم في الإنجاز والتنمية المستدامة.

نحافظ على مكتسباتنا وإنجازاتنا في شهر الخير، بالالتزام بالإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة لمحاصرة كورونا، ففي الوقت الذي ما زال يتسع فيه انتشار الفيروس عالمياً، فإن الإمارات تقف على عتبة التعافي جراء استقرار الوضع الوبائي فيها، ما مكن من تخفيف القيود المجتمعية، مع ضرورة الالتزام بالتدابير للحفاظ على صحة الأفراد خلال الشهر الفضيل.

كل عام والقيادة الرشيدة، والشعب الإماراتي والمقيمون، والإنسانية، بألف خير.

"الاتحاد"