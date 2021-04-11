حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 55 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالإفراج عن 55 سجيناً من مختلف الجنسيات، ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو خلال تنفيذهم للعقوبة في المنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم. يأتي أمر الإفراج عن السجناء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحتهم، وذلك تأكيداً على رعاية سموه واهتمامه البالغ بأفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وأوضاعهم الاجتماعية.

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة قويمة للمجتمع والحياة العامة بعد أن أمضوا مدة عقوبتهم، وأن يخلصوا نواياهم لبذل مقدورهم في السعي للأخذ بأسباب الاستقامة والالتزام والانضمام إلى المجتمع على نحو يحقق لهم ولعائلاتهم حياة أفضل، ومعاودة اندماجهم في صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة ويسهمون بإيجابية في بناء بلدهم وتنميته والمضي به نحو المستقبل وتعميق الدوافع الحميدة لديه للاستقامة والتزام السلوك القويم سبيلاً إلى الحياة الكريمة.

ورفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعمي قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على مكرمة سموه بالعفو عن المحكومين والتي تعكس حرصه على منح السجناء الفرصة ليكونوا أشخاصاً أسوياء وليلتئم شملهم مع عائلاتهم.

وأوضح أن أمر سموه يؤكد إحساساً عميقاً بأهمية أن يتمتع الإنسان بحريته، وأن تظل أبواب العودة مفتوحة والتراجع عن الأخطاء والاستفادة من الدروس والعبر التي مر بها السجناء خلال الفترة الماضية، وسبيلاً إلى الاستقامة والتوبة النصوح في حياتهم.

وعبر قائد عام شرطة عجمان عن أمله في أن يشكل هذا العفو حافزاً لباقي النزلاء للاستفادة من فرص التدريب والتأهيل التي توفرها المنشآت الإصلاحية لتكون لديهم الفرصة لنيل شرف العفو في مناسبات تالية. وأعرب عن تمنياته بأن تكون فترة العقوبة كافية لإصلاحهم وعودتهم للمجتمع أشخاصاً أسوياء يقومون بدورهم في خدمة الوطن.. مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة عجمان باشرت فعلياً الإجراءات التنفيذية لأمر سموه للإفراج فوراً عن المفرج عنهم لعودتهم إلى أسرهم بالتزامن مع بداية شهر رمضان، بما يحقق الهدف الرئيس لهذا الأمر السامي المتمثل في إدخال الفرحة في هذه الأيام المباركة على قلوب هذه العائلات.