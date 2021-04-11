148 لاعباً في بطولة التنس الشاطئية برأس الخيمة



رأس الخيمة (الاتحاد)

تنطلق غدا النسخة الأولى من بطولة رأس الخيمة الأولى لتنس الشاطئية PT200، بإشراف اتحاد التنس ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة وتنظيم شركة ام باور للخدمات الرياضية، وتستمر لثلاثة أيام، بينما تقام النسخة الثانية خلال الفترة (16-18) أبريل الحالي، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولتين 30 ألف دولار، وتقامان على شواطئ فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، ويشارك في البطولتين 148 لاعباً ولاعبة، وبواقع 88 لاعباً و60 لاعبة من 30 دولة، أبرزها اليابان والبرازيل وروسيا وإسبانيا وإيطاليا. وأكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن تنظيم بطولة رأس الخيمة لتنس الشاطئية بمشاركة نخبة من أفضل اللاعبين واللاعبات المصنفين عالمياً وارتفاع قيمة جوائزها، يعكس حرص الاتحاد في أن يكون واجهة مهمة للعبة في العالم، وذلك بفضل البنى التحتية للإمارات وما يتمتع به فريق العمل من خبرة مميزة عززها التعاون المميز الذي يربطه بالاتحاد الدولي للتنس، ويعكس أهمية الشراكات المميزة مع الجهات الرياضية والسياحية وغيرها من الشراكات الهادفة، وأوضح أن تنظيم بطولات التنس الشاطئية كشف عن وجود لاعبين مميزين في هذه اللعبة كانوا بحاجة لتنظيم مثل هذه الفعاليات ليتمكنوا من إبراز قدراتهم الفنية، كما كشف عن روح الألفة والسعادة والإيجابية التي تسود الأجواء بين المقيمين من أكثر من 200 جنسية في الإمارات.