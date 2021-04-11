علاقات استثنائية

في لحظة مهيبة تنطلق فيها صوب مئويتها المجيدة، بثقة واعتزاز بمنجزاتها، تحتفي الإمارات بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الشقيقة، بما يليق بتاريخ وحاضر الشراكة الاستراتيجية التي ربطت بين البلدين، قيادة وشعباً منذ البدايات الأولى.

رسخت الإمارات والأردن معاً أسساً متينة لعلاقات استثنائية جمعت بينهما على مختلف الأصعدة. وتمكّن البلدان برؤى القيادة الحكيمة، هنا وهناك، من صياغة نموذج استثنائي في المنطقة للروابط المتينة التي تدعمها الوشائج العميقة بين الدول الشقيقة.

عززت هذه الأسس وتلك العلاقات .. وحدة المواقف والرؤى والاحترام المتبادل وتناغم السياسات بشأن العديد من القضايا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. فهما صوت الاعتدال والحكمة والاتزان، وركن راسخ للأمن القومي العربي.

لذلك «للأردن محبة لدى شعب الإمارات وقادته منذ تأسيس الدولة»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما أنه أيضاً «صوت العقل والحكمة في موقعه العربي والدولي»، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

انطلاقاً من هذه المحبة وذاك التقدير، تتعمق يوماً وراء الآخر بين البلدين منظومة وثيقة وشاملة ومستدامة من التعاون، نحو مستقبل واعد تتمنى فيه الإمارات للأردن، قيادة وشعباً، مزيداً من التقدم والازدهار.

"الاتحاد"